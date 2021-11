Hund „Billy“ saß mehrere Tage lang im Zwinger fest

Wenn Tiere vermisst werden, sind die Mitglieder und die vierbeinigen Spürnasen der K9-Pro Vermisstensuche zur Stelle. So konnten in den letzten Tagen gleich drei entlaufene Hunde wieder zurück nach Hause gebracht werden. Der aus Tultschnig (Kärnten) vermisste Münsterländer „Billy“ saß vier Tage in einem Zwinger fest.