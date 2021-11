Überlastet: Analyse der PCR-Tests nun in Wien

Während das Eugendorfer Unternehmen Novogenia in den vergangenen Tagen mit Lieferschwierigkeiten der Tests an sich und scheinbar mit Hacker-Angriffen auf das IT-Netzwerk zu kämpfen hatte, war das Labor Medilab in den offiziellen Teststraßen durch die hohe Anzahl an positiven Tests schlichtweg überfordert.