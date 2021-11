„Check Your Talent“-Tag in Oberschützen

Bei dieser Veranstaltung werden die Teilnehmer unter Anleitung von Sportwissenschaftern verschiedene Übungen durchführen, die mit einem computergestützten Talent-Diagnose-System evaluiert werden. Mit Referenzwerten aus den entsprechenden Zielgruppen – also etwa Alter, Geschlecht – werden so Daten miteinander verglichen und in einem Ergebnisbogen zusammengefasst.