Nach Horror-Sturz: Kehrt Ski-Held nie mehr zurück?

Der Ski-Weltcup bangt um eines seiner Aushängeschilder - Mauro Caviezel, Schweizer Super-G-Spezialist und 2019/20 sogar Disziplin-Weltcup-Sieger, steht wegen der Nachwirkungen eines Horror-Sturzes vor rund 10 Monaten vor dem Karriere-Aus! „Ich komme auf der Piste viel früher ans Limit und in den Stress als zuvor. Und wenn ich in die Hocke-Position gehe, sehe ich ab einem gewissen Blickwinkel Doppelbilder“, so Caviezel. In diesem Zustand in einem Speed-Rennen starten? Keine gute Idee …