Brauerei Zwettl hat Östereichs bestes Märzenbier

Bier hat große Fangemeinde

„Das Zwettler Export Lager hat eine große Fangemeinde, die sich jetzt auch in ihrem guten Geschmack bestätigt fühlen kann“, ist er überzeugt. 130 internationale Bierexperten haben zwei Tage lang in Gräfelfing bei München blind verkostet und 71 Kategorien, wie Optik, Schaum, Geruch oder Geschmack bewertet. Insgesamt waren es 2395 Biere aus 44 Ländern. Die „weltbesten Biere“ sind bald in einer Siegerbox erhältlich.