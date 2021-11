13:0! Sturm Graz II ballert sich zum Herbstmeister

Mit dem höchsten Schützenfest der Vereinsgeschichte sicherten sich Sturm Amateure den Herbstmeistertitel in der Regionalliga Mitte! Stadl-Paura wurde durch Tore von Strahlhofer (4), Halili (3), Komposch, Fuchs, Krienzer, Stückler, Lenhart und Mujkanovic daheim mit 13:0 vernichtet. Klar war Thomas Hösele, Trainer der Jung-Blackies, nicht unglücklich: „Am Vormittag hat’s noch geheißen, dass wir nach Schendl und Wels, die ohnehin bei den Profis waren, wegen der Corona-Vorkommnisse kurzfristig acht Spieler zu den Profis nach Altach fliegen müssen. Ich bin froh, dass diese Spieler da waren.“ Denn sie haben gegen die Oberösterreicher eine wahre Lawine losgetreten: „Wir haben sehr druckvoll gespielt, den Gegner zu Fehlern gezwungen und wirklich schöne Tore erzielt“, so Hösele.



„Müssen weiter gut arbeiten!“

Der Titel des Winterkönigs bedeutet dem Sturm-Coach aber nicht allzu viel: „Es ist schön, dass wir nun vier Monate punktegleich vor Deutschlandsberg ganz oben stehen und mit einem Punkt Vorsprung auf Hertha Wels auch eine gute Ausgangsposition fürs Frühjahr haben. Aber sonst bringt dir das gar nichts. Wir müssen weiterhin gut arbeiten.“

Dass mit dieser Ausgangsposition der Aufstieg in die Zweite Liga das Ziel sein muss, streitet Hösele nicht ab: „Aber es gibt mit Corona, Spielern und Kampfmannschaft viele Faktoren, die wir nicht beeinflussen können - wir wissen, wie knapp alles wird.“