Pandemie prägt Suche nach dem „Wort des Jahres“

„Wer zahlt, schafft an! Ich liebe das!“

Bei den Kandidaten zum „Unspruch des Jahres“ wird aus den Chat-Protokollen zitiert: „Bitte. Kann ich ein Bundesland aufhetzen?“ (Sebastian Kurz an Thomas Schmid) und „Wer zahlt, schafft an! Ich liebe das!“ (Schmid an Kurz). Außerdem hat es eine Aussage von Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) vor dem Ibiza-Ausschuss in die Wahlvorschläge geschafft: „Ich kann für mich ausschließen, dass ich mich erinnern kann, dass das ein Thema war“.