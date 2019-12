„Ibiza“ ist das österreichische Wort des Jahres

Unter den Jugendwörtern finden sich viele Wörter des alltäglichen Sprachgebrauchs wie etwa „liken“ (2011), „leider geil“ (2012), „zach“ (2015) oder auch „Oida“ (2018). Bemerkenswerte Sprüche des Jahres waren „Bin schon weg - bin schon wieder da!“ (Jörg Haider, 2003), „The world in Vorarlberg is too small“ (Hubert Gorbach, 2007), „shortly, without von delay“ (Maria Fekter, 2010) und „Mei Wien is net deppat!“ von Michael Häupl (2017).