Beim Impfen herrschte keine Sonntagsruhe

Mehrere Cluster

Steigende Zahlen und wachsende Cluster bereiten dem Sanitätsstab des Landes weiterhin Sorge: So stieg die Zahl der Infizierten, die ein Konzert in Wiener Neustadt besucht hatten, zuletzt auf 16. Bei einer Veranstaltung in Waidhofen an der Ybbs dürften sich 24 Personen angesteckt haben. Nach dem Brandeinsatz in Hirschwang gelten zudem mittlerweile 27 Feuerwehrleute als positiv. Schlimm traf es auch den Bezirk Scheibbs: In zwei Firmen gibt es nun insgesamt 58 Infizierte. Kein Wunder, dass die heimische Politik weiter händeringend für die Impfung wirbt.