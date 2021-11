Juden-Verfolgung: Die Schande von Graz

Auch in der Steiermark organisierte das NS-Regime gezielte Gewaltmaßnahmen. So wurden in Leoben, Knittelfeld, Judenburg und Bad Gleichenberg jüdische Sakralbauten geschändet, Einrichtungen und Läden zerstört. Die Synagoge in Graz und die Zeremonienhalle am jüdischen Friedhof gingen in Flammen auf, die Nationalsozialisten verwüsteten zahlreiche jüdische Geschäfte und Wohnungen.