Leader Lustenau gewinnt, Wacker kassiert Pleite

Austria Lustenau hat die Tabellenführung in der 2. Liga zumindest vorläufig ausgebaut. Die Grün-Weißen gewannen am Freitag daheim im Planet Pure Stadion gegen den SV Horn mit 2:0 und liegen damit vorerst sechs Punkte vor Liefering. Die Salzburger treffen am Samstag auf Blau Weiß Linz. Der FAC und Lafnitz trennten sich mit einem 2:2, Wacker Innsbruck verlor gegen St. Pölten 1:2.