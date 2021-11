Judo: Katharina Tanzer in Baku Zweite

Am Samstag ist Österreichs Olympia-Bronzemedaillengewinner Shamil Borchashvili (-81 kg) im Einsatz - der aktuelle Weltranglisten-Sechste ist als Nummer eins gesetzt. Zum Auftakt der U-23-EM in Budapest holte der Vorarlberger Vache Adamyan in der Klasse bis 60 kg Bronze.