Flughafen Salzburg lässt jetzt im Airbus impfen

Am Flughafen Salzburg können sich am 9. November Personen in einem Airbus A-319 der Eurowings gegen das Coronavirus impfen lassen. Wie bei der Reise in den Urlaub gibt es dabei laut Information des Airports einen Check-In-Schalter für den „Stich im Flug“, Sicherheitskontrollen am Gate und Begleitung für den kurzen Fußmarsch zur Maschine am Rollfeld. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, das Angebot ist in der Zeit von 10.30 bis 18.30 Uhr verfügbar.