Ärger wegen „Impfzwang“: Schweiz-Duo muss passen!

Die Schweizer Alpin-Skirennfahrer Urs Kryenbühl und Ralph Weber verpassen den Weltcup-Auftakt für die Speed-Fahrer in Kanada wegen ihres Impfstatus. Die beiden sind nicht gegen Corona geimpft und verfügen daher nicht über das für die Einreise nach Kanada benötigte Covid-Zertifikat. Beide Eidgenossen werden nun wohl Anfang Dezember in Beaver Creek in die Saison starten. Swiss-Ski äußert sich nicht zum Impfstatus von Athleten, rät aber zur Impfung. Der 27-jährige Kryenbühl ließ auf Social Media verlauten, dass er dem „Impfzwang für die Rennen in Kanada nichts abgewinnen“ könne.