Fünf Corona-Fälle unter Helfern bei Waldbrand

Insgesamt 1337 Neuansteckungen wurden am Mittwoch in Niederösterreich bekannt - der zweithöchste Wert seit Pandemiebeginn! Wie die „Krone“ aus dem NÖ-Sanitätsstab erfuhr, hat sich jetzt auch ein Infektionsherd unter den tapferen Florianis in Hirschwang an der Rax im Bezirk Neunkirchen gebildet.