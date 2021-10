Waldbrand löste einen Großeinsatz aus

Gegen 14 Uhr bemerkte ein 40-jähriger Wanderer aus dem Bezirk Deutschlandsberg den Brand und verständigte die Einsatzkräfte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen rund 100 Quadratmeter Waldboden (am Boden liegendes Totholz und dürres Gras) in Flammen. Die Freiwilligen Feuerwehren Weiz, Landscha, Passail, St. Kathrein am Offenegg und Plenzengreit, im Einsatz mit 74 Personen und 19 Fahrzeugen, konnten den Brand trotz des unwegsamen Geländes löschen. Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch unbekannt, Personen wurden nicht verletzt.