Der Kleinkunstvogel landete im steirischen Westen

„Steirerkrone“-Vogel an die einzige Frau

Den feministischen Gegenpart lieferte die Gewinnerin des „Steirerkrone“-Publikumsvogels und frischgebackene Mutter Chrissi Buchmasser. Neben Einblicken in die Unbill des Neo-Familienseins setzte die einzige Dame in der Jungherrenriege mit politischen Statements Akzente, schließlich seien Frauen (nicht nur) im Kabarett die Minderheit, außer als Feigenblatt - „am Tag der menstruierenden Bügelfalte“.