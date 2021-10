Barcelona: Nächster Rückschlag und Schrecksekunde

Nach einem Zweikampf in der Schlussphase der ersten Spielhälfte lag der Argentinier benommen am Boden. Immer wieder fasste er sich an die Brust, kämpfte offenbar mit Atembeschwerden. Nach einer minutenlangen Behandlung wurde Agüero vom Platz geführt. Sein Klub teilte wenig später mit, dass der 33-Jährige über Schmerzen in der Brust geklagt hatte und zu einer Herzuntersuchung ins Spital gebracht wurde.