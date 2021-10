Teilnehmer für Forstarbeiter-WM 2022 stehen fest

Am Litzlhof in Kärnten heulten an den vergangenen Tagen die Motorsägen auf. Bei perfekten Bedingungen kämpfte die heimische Forstwettkampf-Elite um die Plätze für die nächstjährige Weltmeisterschaft 2022 in Serbien. Die rot-weiß-roten Starter mussten durch eine herausfordernde Qualifikation. Auch zwei Steirer konnten sich durchsetzen.