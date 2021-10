Klimawandel verhagelt die steirische Erntebilanz

Humusaufbau als Antwort auf den Klimawandel: Vereinfacht gesagt, lässt man Felder dafür nicht brach liegen, sondern baut Kreuzblütler etc. an, die dann in den Boden eingearbeitet werden. Damit muss dieser weniger beackert werden, er schafft Lebensraum für Regenwürmer und Bienen, dient als Deckung für Wildtiere. Und der luftige Boden nimmt selbst Starkregen viel besser auf als ein verdichtetes Feld - bis zu 100.000 Liter pro Hektar mehr!