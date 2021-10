Iran verurteilt Cyberangriff auf Tankstellennetz

Irans Präsident Ebrahim Raisi hat den Cyberangriff auf das landesweite Zahlungssystem an Tankstellen scharf verurteilt. „Das Ziel unserer Feinde war, landesweit für Chaos zu sorgen, um so die Bürger wütend (auf die Regierung) zu machen“, sagte Raisi am Mittwoch im Ölministerium. Aber dies sei ihnen nicht gelungen, betonte der Präsident. Im Land gibt es indes weiterhin erheblich Probleme bei der Benzinversorgung.