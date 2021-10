Eishockey-Damen starten in Olympia-Qualifikation

Gegen Weißrussland, Frankreich und Slowenien können sich sechs Debütanten, darunter der 17-jährige Marco Kasper, für weitere Aufgaben empfehlen. Beim Österreich-Cup im Februar in Klagenfurt will Bader schon in Bestbesetzung antreten, um für die B-WM im Mai in Jesenice, wo im Kampf um den Aufstieg Frankreich und Slowenien die härtesten Konkurrenten sein werden, gerüstet zu sein.