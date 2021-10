Chicago Bulls in NBA weiterhin ungeschlagen

Die Chicago Bulls haben ihren makellosen Start in die neue Saison fortgesetzt. Am Montag (Ortszeit) feierte der sechsmalige NBA-Champion einen knappen 111:108-Auswärtssieg über die Toronto Raptors. Entscheidender Akteur in der Offensive war ausgerechnet der frühere Toronto-Spieler DeMar DeRozan, der 26 Punkte erzielte, davon 11 im Schlussviertel.