Steiniger Weg bis zum Ende der Ausreisekontrollen

Bis jetzt konnte daher nur noch die halbwegs stabile Situation auf den heimischen Intensivstationen die Braunauer „retten“. Doch am Montag war auch damit Schluss. Innerhalb von nur 24 Stunden landeten fünf Landsleute auf einer Intensivstation. Mit aktuell 37 Patienten sind also mehr als zehn Prozent (34 Betten) aller in OÖ zur Verfügung stehenden Intensivbetten mit Coronapatienten belegt. Auch auf Normalstationen machen sich die hohen Neuinfektionszahlen drastisch bemerkbar. In den vergangenen zehn Tagen hat sich dort die Zahl von 112 auf 204 Patienten beinahe verdoppelt. Allein am Montag kamen laut Landes-Krisenstab 27 Patienten neu dazu.