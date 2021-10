Pinzgau nahm Grödigs Geschenk nicht an

„Chance vertan, sprach der Hahn“ – so oder so ähnlich kann man das Regionalliga-Wochenende des FC Pinzgau Saalfelden zusammenfassen. Da Austria Salzburg völlig überraschend zu Hause gegen Grödig verlor, hätte die Ziege-Crew mit einem Sieg in Seekirchen bis auf drei Punkte an die Violetten heranrücken können.