Schallenberg: Impfappell und Rollensuche

Die Corona-Lage in Österreich spitzt sich weiter zu: Am Sonntag wurden 3624 Neuinfektionen gemeldet – das ist der höchste Sonntagswert in diesem Jahr. Die immer dramatischer werdende Situation in Sachen Corona dominierte auch das Gespräch zwischen Bundeskanzler Alexander Schallenberg und Steiermarks Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (beide ÖVP).