„Ab 80 Prozent Impfquote keine Maßnahmen nötig!“

Seit Montag sind Sie in Ihrem Wohnort in Amstetten in Quarantäne. Wie im gesamten Westen ist die Impfquote dort niedrig. Worauf führen Sie das zurück und wie lässt sich das verbessern?

Im Landessanitätsstab haben wir auch schon viel darüber nachgedacht. Ausschließen können wir zumindest, dass es am Impf-Angebot gelegen ist. Dieses war im Westen genauso umfangreich wie im übrigen Land. Womöglich liegt es auch an der Nähe zu Oberösterreich, wo die Impfquote ja generell sehr niedrig ist. Verbessern wollen wir die Quote durch Pop-up-Impfungen und eine Social-Media-Kampagne, die die Jungen erreichen soll. Zusätzlich sind auch unsere Impfbusse weiter auf Tour.