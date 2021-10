Eine „kaiserliche“ Wanderung durch das Klostertal

Wer heutzutage nach Innsbruck reisen möchte, kann dies problemlos per Bahn tun: Man steigt an einem der größeren Bahnhöfe des Landes in den Zug und dieser fährt in knapp zwei Stunden über den Arlbergpass bis in die Tiroler Landeshauptstadt. Die Errichtung der Arlbergbahn, die 1880 begann, war eine bauliche Meisterleistung, deren Planung Jahre in Anspruch nahm. Auf der gesamten Strecke waren während zu Hochzeiten über 15.000 Mann im Einsatz, ein Arbeiter verdiente damals rund 1,70 Gulden am Tag (für einen Gulden bekam man rund zwei Kilo Brot).