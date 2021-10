Raffl und Dallas Stars besiegen L.A. Kings mit 3:2

Michael Raffl und die Dallas Stars haben am Freitag in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL eine gelungene Saison-Heimpremiere gefeiert. Die Texaner besiegten nach zuletzt vier Auswärts-Matches in Folge die Los Angeles Kings in der Verlängerung mit 3:2 und stehen nun mit drei Saison-Siegen da. Raffl zeigte mit einer starken Vorstellung in insgesamt 6:30 Min. Unterzahlspiel auf, in dieser Phase fiel kein Gegentor. Stars-Goalie Braden Holtby überzeugte mit 43 „saves“.