San Antonio verliert in Denver mit 96:102

Die San Antonio Spurs haben sich am Freitag (Ortszeit) im zweiten Spiel der neuen Saison in der National Basketball Association (NBA) erstmals geschlagen geben müssen. Sie verloren bei den Denver Nuggets mit 96:102. Jakob Pöltl verzeichnete dabei 15 Punkte, acht Rebounds und je einen Assist sowie Steal in 26:10 Minuten.