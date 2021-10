Sekt und Schampus statt Glühwein

Der Platz rund um den Dom wird nach dem Stefanitag zum Silvestermarkt. Praktisch alle Standler sind bis inklusive 1. Jänner mit an Bord. Am 31. 12. wird es außerdem den ganzen Tag Silvester-Programm am Kapitelplatz geben. „Wir werden auf einer LED-Leinwand die Silvester-Feuerwerke aus der ganzen Welt zeigen. Als Abschluss wird es dann in der Altstadt wieder ein echtes Feuerwerk geben“, so Bürgermeister Harald Preuner. Musikalisches Programm, für den Jahresausklang und den Tanz ins neue Jahr 2022, ist am verlängerten Christkindlmarkt auch fixiert.