FIFA-Rangliste: Österreichs Talfahrt geht weiter

Das österreichische Nationalteam ist in der FIFA-Weltrangliste weiter abgerutscht. Nach dem Rückfall Mitte September vom 23. Platz um sechs Positionen büßte die ÖFB-Auswahl in der am Donnerstag veröffentlichten jüngsten Wertung weitere drei Ränge ein und scheint nun an der 32. Stelle auf.