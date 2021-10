Mählich mit vernichtender Kritik an ÖFB-Spielern

„Ich muss ehrlich sagen, dass ich mir nicht sicher bin, ob es für Gregoritsch und Onisiwo reicht in der Nationalmannschaft“, sagte Roman Mählich in seiner Funktion als Co-Kommentator und Experte. Der ehemalige Mittelfeldspieler sparte während des gesamten Spiels nicht an Kritik mit Teamchef Franco Foda. Bereits bei den vergangenen Spielen der ÖFB-Elf kritisierte Mählich des Öfteren die Spielweise der Nationalmannschaft unter Franco Foda.