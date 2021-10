Basketball: Bullen von den Löwen am Ende erlegt

Zur Halbzeit hatte die Anzeigetafel in der Halle noch erfreulich auf die Steirer herabgeleuchtet: 33:31 waren die Mannen von Coach Mike Coffin überraschend in Front gelegen. Am Ende wurden die Bulls von den Lions aber doch erlegt, kassierten die Kapfenberger nach zwei Niederlagen in der Liga auch die zweite Pleite international. Zeit zum Wundenlecken haben Topscorer Justin Briggs (20 Punkte) und Co. aber keine: Am Sonntag (24. 10.) steigt in der Walfersamhalle der große Cup-Kracher im Achtelfinale gegen Meisterschaftsfavorit BC Vienna mit Ex-Kapfenberg-Top-Spieler Bogic Vujosevic.