Graz: Süchtige (19) überfiel schon zweite Apotheke

Sucht treibt Grazerin in Kriminalität

Wenig später wurde die vorbestrafte 19-Jährige von einer Polizeistreife gefasst. Die Raubgruppe im Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Die süchtige Grazerin, die erst vor einem knappen Jahr eine Apotheke in Andritz überfallen hatte, war gegenüber den Kriminalpolizisten geständig. Sie soll vor wenigen Tagen auch in eine Grazer Apotheke eingebrochen haben. Alles wegen der Sucht.