Einbrecherkönig wurde auf der Autobahn verhaftet

Zur Vorgeschichte: Gegen den jungen Serieneinbrecher aus dem Osten liefen bereits umfangreiche Ermittlungen, nachdem Anfang März an einem Tatort in Klosterneuburg eine moldawische SIM-Karte gesichert und dem Mann zugeordnet worden war. 18 vollendete und drei versuchte Firmeneinbruchsdiebstähle in den Bezirken Bruck an der Leitha, Korneuburg, Baden, Tulln und Mistelbach werden dem Verdächtigen mittlerweile zugeschrieben. Bargeld und Elektrogeräte wie Computer, Tablets sowie Mobiltelefone im Wert von 60.200 Euro dürfte er bei den Coups erbeutet, zudem 22.600 Euro Sachschaden angerichtet haben Am 1. Juli ging der Serientäter den Fahndern aber nur zufällig ins Netz.