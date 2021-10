So sieht es in Wiens 1. Huawei Flagship Store aus

Der schwer von US-Sanktionen gebeutelte chinesische Technologiekonzern Huawei hat im Herzen Wiens seinen ersten Huawei Flagship Store in Österreich eröffnet. Das Geschäft befindet sich in der Kärntner Straße im ersten Bezirk - nur wenige Meter vom einzigen Apple Store in Österreich entfernt. Am Mittwoch wurde der Huawei-Shop offiziell eröffnet.