Was für eine Szene! Mbappe bleibt das Herz stehen

Ein Tor, eine Vorlage, ein verschossener Elfmeter

Auf seine Leistung hatte die Schrecksekunde jedenfalls keine negative Auswirkung, zumindest großteils. Mbappe glänzte schon in der neunten Minute als Torschütze zum 1:0. Später lieferte er auch noch die perfekte Vorlage für Lionel Messis Tor zum 2:2. Der Argentinier erzielte dann auch noch den Siegtreffer zum 3:2-Endstand per Elfmeter. Allerdings versemmelte Mbappe dann in der 84. Minute auch einen Elfmeter.