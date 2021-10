Matchwinner Messi: Ronaldinho gab ihm Kraft

Dass Lionel Messi beim 3:2-Sieg von PSG gegen RB Leipzig am Dienstagabend in der Champions League zum Matchwinner mutierte, lag vielleicht auch an Ronaldinho. Messis „großer Bruder“ war im Stadion zu Gast, ließ sich von den Fans feiern und spendierte Messi vor Anpfiff in Form einer herzhaften Umarmung (die vielleicht entscheidende) Kraft.