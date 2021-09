Stadtrat Hacker fällt nach Sturz länger aus

Der verletzte Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) fällt länger aus. Seine Genesung wird laut Einschätzung der behandelnden Ärzte einige Zeit in Anspruch nehmen, wie das Büro des Stadtrats am Mittwoch mitteilte. Er hatte sich bei einem Sturz in der Vorwoche eine Fraktur im Bereich der Brustwirbelsäule zugezogen, dazu kommt eine schwere Hüftprellung.