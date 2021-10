Barcelona feiert Befreiungsschlag gegen Valencia

Der FC Barcelona hat sich nach zwei Pflichtspielniederlagen wieder einmal über ein Erfolgserlebnis freuen dürfen. Die ohne Rapid-Leihgabe Yusuf Demir angetretenen Katalanen bezwangen Valencia am Sonntagabend im Estadio Camp Nou mit 3:1 und verbesserten sich in der Tabelle mit nun 15 Punkten auf Rang sieben. Der Rückstand auf Leader Real Sociedad - am Donnerstag in der Europa League Gegner von Sturm Graz in der Merkur Arena - beträgt bei einem Spiel weniger nur fünf Punkte.