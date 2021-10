Auf milden, sonnigen Wochenstart folgt Kaltfront

Hochdruckeinfluss bringt am Mittwoch viel Sonnenschein und die Drehung der Höhenströmung auf Südwest auch sehr milde Luftmassen. So scheint oft die Sonne, Nebelfelder gibt es in der Früh besonders in den südlichen Beckenlagen, aber auch diese lichten sich meist rasch. Am Nachmittag ziehen dann zwar etwas mehr hohe Wolkenfelder durch, diese trüben den sonnigen Eindruck aber nur ein wenig. Lediglich in den südlichen Staulagen im Südwesten treffen ab dem späten Nachmittag dichte Wolken ein. Der Wind weht schwach bis mäßig, in Föhnstrichen auch lebhaft aus Südost bis Südwest. Auf ein bis zehn Grad in der Früh folgen Tageshöchsttemperaturen von 15 bis 24 Grad, mit den höchsten Werten in mittleren Höhenlagen an der föhnigen Alpennordseite.