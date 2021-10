PSG entgeht dank Mbappé einer Blamage gegen Angers

Ein später Handelfmeter hat Paris Saint-Germain am Freitagabend vor dem zweiten Punktverlust in der laufenden Ligue-1-Saison bewahrt! Gegen Angers lag PSG im Spitzenspiel zum Auftakt der 10. Runde nach einem Tor von Angelo Fulgini (36.) in Rückstand, belohnte sich für seine Dominanz aber noch dank Danilo Pereira (69.) und Kylian Mbappé ...