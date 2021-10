Brasilien siegt dank Neymar, auch Messi jubelt

Die Argentinier um ihren Superstar Lionel Messi setzten sich ebenfalls vor heimischen Fans gegen Peru mit Mühe durch. Lautaro Martinez von Inter Mailand traf im Stadion El Monumental in Buenos Aires in der 42. Minute per Kopfball nach einem Querpass von Nahuel Molina entscheidend. Nach einem Foul des argentinischen Torhüters Emiliano Martinez gegen Jefferson Farfan in der 62. Minute vergab Yoshimar Yotun vom Elfmeterpunkt den möglichen Ausgleich. In der Tabelle liegt Argentinien hinter Brasilien auf Platz zwei. Uruguay ist Fünfter.