Bandl beim Standl: Christkindlmärkte finden statt

Gute Nachrichten für alle Christkindlmarkt-Fans, zumindest in Tirol: „Die Christkindlmärkte in Innsbruck werden stattfinden“, verkündete der für das Marktwesen und die Sicherheit in Innsbruck zuständige Vize-Bürgermeister Johannes Anzengruber am Donnerstag. Gelten soll die 3G-Regel - zudem werden Einlassbänder ausgegeben. Polizei und Mobile Überwachungsgruppe (MÜG) führen Kontrollen durch...