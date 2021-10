Mit Diabetes gut leben lernen

Den Blick auch für etwas Neues öffnen

So wurde etwa der 70-jährige Vorarlberger Leopold Sitz voriges Jahr in Bad Gleichenberg von Tabletten auf Insulin umgestellt: „Ich hatte große Probleme mit Unterzucker, etwa beim Wandern, war aber skeptisch, ob ich meine Tabletten fürs ,Spritzen‘ aufgeben sollte. Mittlerweile bin ich froh, dass ich den Schritt gewagt habe, alles ist gut im Griff!“ Der 59-jährige steirische Bergbauer Franz Kreuzer muss viel ohne Hilfe meistern, wenn er vier Monate lang allein mit dem Vieh auf der Alm lebt - auch seinen Diabetes. „Ich habe während der Stoffwechsel-Reha erst so richtig verstanden, was bei der Zuckerkrankheit im Körper passiert. Jetzt kann ich meinen Insulinbedarf bestens selbst regulieren, weiß über Ernährung und Bewegung Bescheid.“