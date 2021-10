Kranke Zusteller bringen Post in Schwierigkeiten

Wer in Amstetten einen wichtigen Brief oder ein Paket erwartet, braucht momentan vor allem eines – viel Geduld. Denn durch zahlreiche Krankenstände bei den Zustellern ist die Post mittlerweile stark im Verzug. Während der Unmut in der Bevölkerung groß ist, verspricht das Unternehmen eine baldige Besserung.