Delegation deponiert Wünsche der Bürger an die EU

Eine starke Stimme für, aber auch in Europa will man in Niederösterreich weiterhin haben. Auch deshalb wurden die von mehr als 7000 Landsleuten im Rahmen des Europaforums in der Wachau gesammelten Forderungen persönlich an Apostolos Tzitzikostas, Europas höchsten Regionsvertreter, überreicht. „Die Ziele und Vorstellungen der Niederösterreicher bringen wir nun an prominenter Stelle und als klaren Auftrag in die Konferenz zur Zukunft Europas ein“, erklärt der zuständige EU-Landesrat Martin Eichtinger in Brüssel. Vor allem die Stärkung des Forschungsstandorts und der Selbstversorgungssicherheit Europas, die Förderung der Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft sowie die Attraktivierung des ländlichen Raums kristallisierten sich als die drei zentralsten Anliegen der Landsleute heraus.