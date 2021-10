Steirischer Kren ist die Heilpflanze des Jahres

Zu Ostern ist die Nachfrage am größten

Der Kren wird übrigens in zwei Etappen geerntet: im November und im Frühling. „Denn die Erde ist quasi das beste und vor allem kostenlose Lager für die winterharte Wurzel“, erklärt Kern. „Und dann können wir einfach nach Bedarf ernten beziehungsweise genau zu Ostern, wo die Nachfrage am größten ist.“ An die 8000 erstklassige Stangen bekommt er aus jedem Hektar. Und nun wurde der Kren vom deutschen „Verein für Heilpflanzen“ zur Heilpflanze des Jahres auserkoren!