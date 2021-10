Daten mittels fluoreszierender Farben gespeichert

Die Forscher um George Whitesides vom Department of Chemistry and Chemical Biology der Harvard University haben in ihrer Arbeit daher das Ziel verfolgt, eine molekulare Datenspeichermethode zu entwickeln, die sich durch hohe Speicherdichte, schnelle Lese- und Schreibgeschwindigkeit und akzeptable Kosten auszeichnet. Sie verwendeten dazu sieben handelsübliche fluoreszierende Farbstoffmoleküle, die Licht mit unterschiedlichen Wellenlängen aussenden.